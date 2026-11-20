Bari, nato prematuro nel 2009: oggi Maurizio abbraccia la sua dottoressa
Ricoverato per 83 giorni in terapia intensiva neonatale, ha superato gravi complicazioni e la sua storia è diventata un messaggio di speranza per le famiglie dei bimbi prematuri
Diciassette anni fa era un neonato di appena 900 grammi, nato dopo 25 settimane di gestazione e arrivato a pesarne poco più di 700 nei primi giorni di vita. Oggi Maurizio è un ragazzo di 17 anni, in buona salute, e nella fotografia che ha emozionato il web tiene in braccio la dottoressa Antonella Filannino, una delle neonatologhe che si presero cura di lui al Policlinico di Bari. Un legame che, come sottolinea la stessa dottoressa, non si è mai interrotto.
Gli 83 giorni in terapia intensiva
Nei primi 83 giorni di vita Maurizio è rimasto ricoverato nella terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari, dove ha dovuto affrontare momenti molto difficili. Un arresto cardiaco e diverse complicazioni renali e intestinali hanno reso particolarmente delicato il suo quadro clinico. Accanto a lui, per tutto quel periodo, ci sono stati i genitori, costretti a trasferirsi dalla provincia di Lecce a Bari per poter stare il più possibile vicino al figlio. "La famiglia è stata costretta a trasferirsi per tre lunghi mesi a Bari", racconta all'agenzia di stampa Agi la dottoressa Filannino, che all'epoca era una giovane specializzanda proprio nel reparto in cui Maurizio lottava per sopravvivere. Per la neonatologa, ritrovarlo oggi è stata un'emozione difficile da descrivere. "Vederlo adesso, diciassettenne, è stata un'emozione fortissima, incredibile", racconta. Di quel bambino oggi riconosce un ragazzo "estremamente intelligente, sensibile, solare" e soprattutto "in perfetta salute". Un rapporto che è andato avanti anche dopo le dimissioni, grazie ai contatti mantenuti negli anni con la famiglia e con la mamma Lucia.
Come sono cambiate le cure per i neonati prematuri
In quasi due decenni è cambiato anche il modo di assistere i bambini nati prematuramente. Oggi, spiega Filannino, l'attenzione dei medici non riguarda soltanto la maturazione degli organi e la sopravvivenza dei piccoli, ma anche il loro sviluppo neurologico e psicologico. "Proteggere il sistema nervoso ancora immaturo, riconoscere il dolore e ridurre la sofferenza sono parte della cura", sottolinea la neonatologa. Un approccio che coinvolge sempre più direttamente anche i genitori, considerati una presenza fondamentale durante il ricovero. Anche l'ambiente ospedaliero viene organizzato per rispettare i bisogni dei piccoli pazienti: luci più basse, meno rumori e attenzione ai momenti di riposo e di veglia. "Gli ospedali devono essere come le loro case", afferma il professor Nicola Laforgia, della Neonatologia del Policlinico. Per il medico, è fondamentale consentire ai genitori di stare accanto ai propri figli il più possibile, perché anche il tempo trascorso insieme, magari leggendo un libro, contribuisce al loro benessere e si crea così una sorta di "alleanza terapeutica", come la definisce lui, tra medico e genitori.
L'abbraccio che diventa un messaggio di speranza
A riportare alla luce la storia di Maurizio è stata la mamma Lucia, che ha scelto di condividere il proprio racconto in occasione della giornata mondiale della prematurità (15 novembre, ndr). Un messaggio rivolto soprattutto a chi oggi sta vivendo la stessa paura e si trova seduto accanto a una culla in terapia intensiva neonatale. "Non finiremo mai di dire grazie al professor Laforgia, ai suoi collaboratori e a tutto il personale della TIN", ha scritto la donna, ricordando i momenti difficili affrontati dalla famiglia e la vicinanza ricevuta dal personale sanitario. Poi il pensiero a tutti quei genitori che stanno attraversando un'esperienza simile alla loro: "Mi auguro di poter fare coraggio a tutti i genitori. Un forte abbraccio". Un augurio che il Policlinico ha fatto proprio, accompagnando la fotografia di Maurizio e della dottoressa Filannino con un messaggio rivolto a tutte le famiglie del reparto. Perché quell'abbraccio, arrivato diciassette anni dopo i primi giorni di vita del ragazzo, racconta anche di un legame tra chi cura e chi è curato che va oltre le mura di un ospedale.