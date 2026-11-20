Nei primi 83 giorni di vita Maurizio è rimasto ricoverato nella terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari, dove ha dovuto affrontare momenti molto difficili. Un arresto cardiaco e diverse complicazioni renali e intestinali hanno reso particolarmente delicato il suo quadro clinico. Accanto a lui, per tutto quel periodo, ci sono stati i genitori, costretti a trasferirsi dalla provincia di Lecce a Bari per poter stare il più possibile vicino al figlio. "La famiglia è stata costretta a trasferirsi per tre lunghi mesi a Bari", racconta all'agenzia di stampa Agi la dottoressa Filannino, che all'epoca era una giovane specializzanda proprio nel reparto in cui Maurizio lottava per sopravvivere. Per la neonatologa, ritrovarlo oggi è stata un'emozione difficile da descrivere. "Vederlo adesso, diciassettenne, è stata un'emozione fortissima, incredibile", racconta. Di quel bambino oggi riconosce un ragazzo "estremamente intelligente, sensibile, solare" e soprattutto "in perfetta salute". Un rapporto che è andato avanti anche dopo le dimissioni, grazie ai contatti mantenuti negli anni con la famiglia e con la mamma Lucia.