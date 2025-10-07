Bari, miele al neonato che rischia di morire per botulismo infantile: salvato dai medici

Il ricovero è avvenuto il 22 settembre, quando il neonato ha mostrato i primi segnali preoccupanti: paralisi delle pupille, ridotta reattività agli stimoli e progressiva debolezza muscolare. I medici del reparto di infettivologia, rilevando i sintomi compatibili con il botulismo infantile, hanno subito attivato la Control Room dell'Azienda ospedaliero-universitaria barese per richiedere il siero salvavita.

Il farmaco, disponibile solo in alcuni centri di riferimento nazionali, è stato ottenuto grazie al coordinamento con l'Istituto Superiore di Sanità e il Centro Antiveleni di Pavia. Per velocizzarne il trasferimento a Bari è stato necessario l'intervento della polizia, che ha garantito la consegna del siero entro 24 ore. Il bambino è stato quindi trasferito in terapia intensiva, dove è stato monitorato e trattato in ambiente protetto. Il 29 settembre è uscito dalla terapia intensiva e, dopo un periodo di osservazione, è stato dimesso.