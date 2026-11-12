Bambino per sei anni in comunità, l'Onu all'Italia: "Violati i suoi diritti"
La vicenda riguarda una famiglia del Lecchese. La madre del piccolo nel 2017 aveva chiesto aiuto ai servizi sociali, un appello che in breve tempo si è trasformato in un incubo
© Istockphoto
Nel 2017, dopo la separazione dal compagno, si era ritrovata in difficoltà e aveva chiesto il supporto dei servizi sociali per avere un aiuto a crescere il suo bambino. Un appello che però, per la donna, si è trasformato in breve tempo in un incubo con il bambino, allora di appena 10 anni, collocato in una comunità dove è rimasto per circa sei anni, per poi essere affidato a un parente. La vicenda, raccontata in queste ore dal Corriere della Sera, ha visto intervenire anche il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia che, secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, accusa l'Italia di "privazione della libertà" del minore, invitando il Paese ad adottare immediatamente misure per "assicurare che tutti i procedimenti volti ad allontanare i minori dai loro genitori" rispettino la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo. Il Comitato Onu ha preso posizione dopo il ricorso che ha presentato Alessandra Borsato, esperta in questi temi e direttrice del Master interdisciplinare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Midia).
La vicenda
Dopo la separazione dal compagno, avvenuta nel 2017, la madre di Filippo (nome di fantasia) chiede il supporto dei servizi sociali di un comune della provincia di Lecco. La risposta è l'apertura di un procedimento del Tribunale per i minorenni di Milano che, secondo quanto riporta il Corriere, non avrebbe ascoltato il bambino e non avrebbe preso in considerazione la disponibilità di un parente ad accoglierlo, decidendo, a inizio dell'anno seguente, il collocamento del piccolo in una comunità assieme alla mamma.
A Filippo viene permesso di incontrare solo i familiari più stretti, due volte al mese e alla presenza di un educatore. Nel 2020 poi la Corte d'appello di Milano, riporta ancora il quotidiano milanese, conferma l'affidamento del bambino in comunità con la madre. Il padre del piccolo decide di ricorrere in Cassazione e al Comitato Onu: quest'ultimo accoglie il reclamo e chiede all'Italia che Filippo sia sentito dai giudici con l'assistenza di un avvocato. La Cassazione a seguire, riporta il Corriere, annulla l'intero procedimento perché, tra l'altro, non sarebbe stato nominato un curatore legale. Nel 2024 infine i giudici affidano il ragazzino a una parente.
Il ricorso all'Onu
Intanto il ricorso all'Onu va avanti: l'Italia risponde che sono state rispettate tutte le leggi interne, ma annuncia che in futuro le cose potrebbero migliorare perché "una più ampia pianificazione politica mira a rafforzare il monitoraggio e i controlli". Il Comitato dal canto suo afferma che gli allontanamenti dalle famiglie "sono misure estreme" con "un impatto particolarmente significativo sulla vita e sullo sviluppo dei minori" che dovrebbero essere adottate "per la durata più breve possibile", solo se non ci sono alternative. L'Italia, conclude il Comitato, dovrà dare a Filippo "un'effettiva riparazione per le violazioni subite" e ha "l'obbligo di prevenire analoghe violazioni in futuro".