Bambino per sei anni in comunità, l'Onu all'Italia: "Violati i suoi diritti"

Nel 2017, dopo la separazione dal compagno, si era ritrovata in difficoltà e aveva chiesto il supporto dei servizi sociali per avere un aiuto a crescere il suo bambino. Un appello che però, per la donna, si è trasformato in breve tempo in un incubo con il bambino, allora di appena 10 anni, collocato in una comunità dove è rimasto per circa sei anni, per poi essere affidato a un parente. La vicenda, raccontata in queste ore dal Corriere della Sera, ha visto intervenire anche il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia che, secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, accusa l'Italia di "privazione della libertà" del minore, invitando il Paese ad adottare immediatamente misure per "assicurare che tutti i procedimenti volti ad allontanare i minori dai loro genitori" rispettino la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo. Il Comitato Onu ha preso posizione dopo il ricorso che ha presentato Alessandra Borsato, esperta in questi temi e direttrice del Master interdisciplinare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Midia).