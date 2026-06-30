Malata terminale chiede di rivedere le figlie date in adozione, il Tribunale dice no

Durante la permanenza in comunità furono autorizzati incontri e contatti telefonici con i genitori, che successivamente tentarono di ottenere la revoca del provvedimento sostenendo di avere sempre cercato, nonostante le difficoltà, di garantire ai figli tutto il necessario. Nel ricorso si affermava che i minori "non hanno mai subito privazioni" e che la famiglia poteva contare anche sull'aiuto dei parenti. Il Tribunale, tuttavia, confermò le proprie valutazioni, osservando che i genitori continuavano a negare le criticità emerse dalle verifiche e che i figli manifestavano evidenti situazioni di disagio. Da quel procedimento prese avvio l'iter per la dichiarazione dello stato di abbandono e, dopo l'adozione delle due bambine, i genitori chiesero soltanto di poter consultare il fascicolo. Negli ultimi mesi, però, il peggioramento delle condizioni di salute della madre ha portato a una nuova istanza. I suoi avvocati hanno spiegato che alla donna è stato comunicato un quadro clinico terminale e che il suo unico desiderio è rivedere le figlie prima di morire. Dopo il rigetto della richiesta, i legali hanno definito il provvedimento estremamente grave: "Si è scelta la strada più radicale: impedire qualsiasi contatto, perfino davanti alla morte imminente della madre", hanno dichiarato gli avvocati.