Secondo la donna, sia il Comune sia la dirigenza scolastica sarebbero da tempo a conoscenza della situazione. "Ho mandato mail e Pec a dirigenza e Comune, ma non ho mai ricevuto risposta", sostiene. A Boschetto gli alunni sono complessivamente 42: 36 frequentano la primaria e 6 la materna. "Capisco che la scuola sia piccola e con pochi alunni, ma se rimane aperta i nostri figli hanno lo stesso diritto di stare al caldo degli altri studenti", si legge nella mail inviata al giornale locale.