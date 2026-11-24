Bambini in classe al freddo con il giubbotto per il secondo giorno consecutivo a causa della caldaia fuori uso. E stavolta alcuni genitori hanno detto basta e sono andati a riprendersi i figli. È successo questa mattina 24 novembre alla scuola primaria di Boschetto, frazione di Chivasso, dove secondo le famiglie il problema del riscaldamento si trascinerebbe da almeno tre inverni. La denuncia arriva da una mamma della sede di via San Francesco dell'Istituto Comprensivo Alessandro Dasso e viene riportata da La Voce.
"Non ne possiamo più": la rabbia dei genitori
"Non ne possiamo più", afferma la mamma che ha segnalato la vicenda a La Voce a nome degli altri genitori. "C’è una caldaia che dà problemi, soprattutto il lunedì mattina. Ogni settimana la stessa storia: veniamo a sapere che i bambini restano seduti al freddo per otto ore. Il caldaista arriva, interviene e la scuola torna a scaldarsi solo nel pomeriggio".
Secondo la donna, sia il Comune sia la dirigenza scolastica sarebbero da tempo a conoscenza della situazione. "Ho mandato mail e Pec a dirigenza e Comune, ma non ho mai ricevuto risposta", sostiene. A Boschetto gli alunni sono complessivamente 42: 36 frequentano la primaria e 6 la materna. "Capisco che la scuola sia piccola e con pochi alunni, ma se rimane aperta i nostri figli hanno lo stesso diritto di stare al caldo degli altri studenti", si legge nella mail inviata al giornale locale.
La caldaia, nel frattempo, sarebbe tornata a funzionare. Resta però da capire perché il guasto continui a ripresentarsi e se il Comune abbia previsto interventi strutturali sull'impianto. Intanto, la richiesta delle famiglie assume i toni di un ultimatum: "O si cambia la caldaia o si chiude la scuola e i bambini vengono trasferiti altrove".