Dormire con i calzini di notte: cosa succede al corpo
Dormire con i calzini di notte può davvero aiutare il sonno? C'è chi non riesce ad addormentarsi senza e chi li toglie appena entra nel letto. La risposta della scienza sorprendedi Silvia Trevaini
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Dormire con i calzini o rigorosamente a piedi nudi? È una piccola abitudine notturna capace di dividere anche le coppie più affiatate. Per alcuni è un gesto irrinunciabile, soprattutto quando le temperature scendono. Per altri, invece, l'idea di tenere i piedi coperti sotto le lenzuola è insopportabile. Una questione di gusti, apparentemente, che nasconde però un meccanismo fisiologico interessante. E se indossare un paio di calzini prima di andare a letto fosse un modo semplice per favorire l'addormentamento? La scienza ha studiato il rapporto tra temperatura dei piedi e qualità del riposo, scoprendo che le estremità del corpo svolgono un ruolo importante nella regolazione del calore. Prima di addormentarci, infatti, il nostro organismo attiva una serie di processi che favoriscono la dispersione del calore corporeo. Ed è proprio qui che entrano in gioco i piedi. Alcune ricerche suggeriscono che mantenerli piacevolmente caldi possa facilitare l'arrivo del sonno. Ma attenzione: non significa che dormire con i calzini sia sempre meglio, né che possa risolvere problemi di insonnia. La scelta dipende dal comfort personale, dalla temperatura della camera e da eventuali condizioni di salute. E ci sono anche alcuni errori da evitare.
Il paradosso del sonno: per addormentarci dobbiamo disperdere calore
Sembra una contraddizione, ma per favorire l'addormentamento il nostro corpo ha bisogno di disperdere calore. Durante la giornata, la temperatura corporea interna segue un ritmo biologico collegato al ciclo sonno-veglia. Nelle ore serali tende progressivamente a diminuire, accompagnando la preparazione dell'organismo al riposo. Una parte di questo processo avviene attraverso la vasodilatazione periferica, cioè l'allargamento dei piccoli vasi sanguigni della pelle, soprattutto nelle mani e nei piedi. Quando questi vasi si dilatano, una maggiore quantità di sangue raggiunge la superficie cutanea, facilitando il trasferimento di calore verso l'ambiente. I piedi caldi possono quindi favorire la dispersione del calore interno, contribuendo a creare condizioni favorevoli all'addormentamento. Non è il calore in sé a farci dormire, ma il modo in cui il corpo lo distribuisce. Ecco perché, in determinate condizioni, indossare calzini confortevoli può risultare utile, mentre un ambiente eccessivamente caldo può avere l'effetto opposto e disturbare il riposo.
Dormire con i calzini: lo studio che ha osservato sette minuti in meno per addormentarsi
Una ricerca pubblicata nel 2018 sul Journal of Physiological Anthropology ha analizzato gli effetti dei calzini sulla qualità del sonno. Lo studio ha coinvolto sei giovani uomini, osservati durante notti trascorse con e senza calzini in un ambiente a temperatura controllata. I risultati hanno mostrato che, quando indossavano i calzini, i partecipanti si addormentavano in media 7,5 minuti prima rispetto alla condizione senza calzini. Nello stesso esperimento, il tempo totale di sonno è risultato superiore di circa 32 minuti e sono stati registrati meno risvegli. Sono numeri curiosi, ma vanno interpretati con attenzione. La ricerca comprendeva soltanto sei partecipanti e non permette di affermare che chiunque indossi i calzini dormirà mezz'ora in più. Inoltre, non sono emerse differenze significative nelle valutazioni soggettive della qualità del sonno. Lo studio suggerisce un possibile beneficio, non dimostra che i calzini siano una soluzione universale contro l'insonnia.
Piedi freddi sotto le coperte: perché possono ritardare il sonno
Chi soffre il freddo ai piedi conosce bene quella sensazione: il resto del corpo è al caldo, ma le estremità sembrano non riscaldarsi mai. In alcune persone, una temperatura periferica bassa può rendere più difficile raggiungere il comfort necessario per addormentarsi. Uno studio pubblicato su American Journal of Physiology nel 2007 ha esaminato il rapporto tra temperatura cutanea e tempo necessario per prendere sonno, osservando che il riscaldamento dei piedi poteva favorire l'addormentamento in determinate condizioni. Gli effetti, però, variavano con l'età e con la presenza di difficoltà del sonno. Nelle persone anziane con insonnia, gli interventi studiati non hanno prodotto lo stesso beneficio. Questo suggerisce che la temperatura dei piedi sia soltanto uno dei fattori che influenzano il sonno. Stress, abitudini serali, esposizione alla luce, caffeina, rumori e condizioni mediche possono avere un ruolo altrettanto importante, o persino maggiore. Se i piedi freddi impediscono di rilassarsi, un paio di calzini può essere una soluzione pratica. Se invece i piedi sono già caldi, aggiungere un ulteriore strato potrebbe risultare fastidioso.
Quali calzini scegliere per dormire senza fastidi
Non tutti i calzini sono uguali, soprattutto quando vengono indossati per diverse ore consecutive. Per la notte è preferibile scegliere modelli puliti, morbidi, traspiranti e non troppo aderenti. L'elastico non dovrebbe lasciare segni profondi né comprimere la caviglia. Anche il materiale conta: fibre che favoriscono il comfort e limitano l'accumulo di umidità possono essere più gradevoli durante il sonno. È invece meglio evitare calzini umidi, molto stretti o indossati per tutta la giornata, soprattutto se i piedi hanno sudato. Dormire con i calzini non è di per sé poco igienico: ciò che conta è che siano puliti e asciutti. L'umidità persistente può favorire la macerazione della pelle e creare condizioni favorevoli ad alcuni problemi cutanei, comprese le infezioni fungine. Chi tende a sudare molto durante la notte potrebbe trovare più confortevole dormire senza calzini oppure scegliere un tessuto più leggero.
Calzini stretti e problemi di circolazione: quando serve prudenza
Un dubbio frequente riguarda la circolazione sanguigna: dormire con i calzini può ostacolarla? Un normale calzino morbido, della misura corretta, non dovrebbe creare problemi a una persona sana. La situazione cambia se il tessuto è molto stretto o comprime eccessivamente il piede e la caviglia. Occorre inoltre distinguere i comuni calzini da notte dalle calze a compressione graduata, che hanno indicazioni specifiche e non devono essere utilizzate durante il sonno senza seguire le istruzioni del professionista sanitario. Particolare attenzione è necessaria in presenza di diabete con neuropatia, ridotta sensibilità dei piedi, disturbi circolatori o lesioni cutanee. In queste condizioni, una persona potrebbe non accorgersi tempestivamente di pressione, sfregamento o irritazione. Chi presenta problemi di circolazione o sensibilità dovrebbe chiedere indicazioni personalizzate al medico, soprattutto prima di utilizzare indumenti compressivi. E se i piedi sono frequentemente gelidi, cambiano colore, fanno male o presentano formicolii persistenti, è importante non limitarsi a coprirli: questi sintomi meritano una valutazione medica.
Dormire scalzi fa male? Il falso mito da sfatare
Se indossare i calzini può favorire il comfort termico, significa che dormire a piedi nudi sia sbagliato? Assolutamente no. Non esistono prove scientifiche solide che dimostrino che tutti debbano dormire con i piedi coperti per riposare bene. Per molte persone, soprattutto in una camera calda o durante le stagioni miti, lasciare i piedi scoperti è la soluzione più confortevole. La regolazione della temperatura corporea dipende da numerosi fattori, compresi l'abbigliamento, le coperte, la ventilazione e le caratteristiche individuali. Se i calzini provocano sudorazione, fastidio o sensazione di calore eccessivo, possono peggiorare il comfort anziché migliorarlo. La regola non è tenere sempre i piedi caldi, ma evitare sia il freddo fastidioso sia il surriscaldamento. Non bisogna neppure credere che dormire scalzi provochi raffreddore o influenza: queste infezioni sono causate da virus, non dall'assenza di calzini.
Calzini e insonnia: un piccolo aiuto, non una cura
Un aspetto interessante riguarda la possibilità che il riscaldamento dei piedi diventi parte di un rituale serale rilassante. Per chi avverte freddo alle estremità, indossare calzini comodi può contribuire a creare una sensazione di benessere e favorire il passaggio dalle attività della giornata al riposo. Anche un pediluvio tiepido prima di andare a letto può risultare piacevole, ma gli studi non dimostrano benefici costanti sulla qualità del sonno in tutte le fasce d'età. La ricerca più recente continua a esplorare il ruolo della temperatura periferica. Uno studio del 2025, condotto su 30 partecipanti e pubblicato sul Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ha osservato miglioramenti in alcuni indicatori del sonno con l'utilizzo di particolari calzini tecnici. Anche in questo caso, però, il campione era limitato e servono conferme più robuste. Chi fatica regolarmente ad addormentarsi non dovrebbe affidarsi soltanto a questo accorgimento. L'insonnia persistente può richiedere una valutazione clinica e trattamenti specifici, tra cui la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia, considerata un intervento di riferimento. I calzini possono migliorare il comfort, ma non sostituiscono una corretta gestione dei disturbi del sonno.
Con o senza calzini? La risposta è nei nostri piedi
Dormire con i calzini non è soltanto una questione di abitudini personali: esiste una spiegazione fisiologica per cui mantenere i piedi piacevolmente caldi può favorire l'addormentamento. La vasodilatazione periferica contribuisce alla dispersione del calore corporeo e alcune piccole ricerche hanno osservato benefici sul tempo necessario per prendere sonno. Questo non significa, però, che tutti debbano indossarli. Per qualcuno rappresentano un piccolo alleato delle notti invernali, per altri sono semplicemente scomodi. La scelta migliore è quella che favorisce il comfort senza provocare sudorazione, compressione o eccessivo calore. In fondo, anche il sonno ha le sue preferenze personali.