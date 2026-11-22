Una ricerca pubblicata nel 2018 sul Journal of Physiological Anthropology ha analizzato gli effetti dei calzini sulla qualità del sonno. Lo studio ha coinvolto sei giovani uomini, osservati durante notti trascorse con e senza calzini in un ambiente a temperatura controllata. I risultati hanno mostrato che, quando indossavano i calzini, i partecipanti si addormentavano in media 7,5 minuti prima rispetto alla condizione senza calzini. Nello stesso esperimento, il tempo totale di sonno è risultato superiore di circa 32 minuti e sono stati registrati meno risvegli. Sono numeri curiosi, ma vanno interpretati con attenzione. La ricerca comprendeva soltanto sei partecipanti e non permette di affermare che chiunque indossi i calzini dormirà mezz'ora in più. Inoltre, non sono emerse differenze significative nelle valutazioni soggettive della qualità del sonno. Lo studio suggerisce un possibile beneficio, non dimostra che i calzini siano una soluzione universale contro l'insonnia.