Dopo qualche giorno di silenzio e di calma apparente, allarmi bomba sono tornati a invadere le caselle di posta elettronica degli istituti scolastici. Questa volta le mail minatorie sono state recapitate a oltre 450 scuole in Germania e Danimarca poco dopo il suono della prima campanella di lunedì mattina. Il contenuto dei messaggi era identico: "La morte ti aspetta".