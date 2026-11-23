Anche in Danimarca
Germania, allarme bomba in oltre 450 scuole: lezioni sospese | La mail anonima: "Ti aspetta la morte"
Ondata di messaggi minatori poco dopo il suono della prima campanella. Lezioni sospese in Bassa Sassonia. La polizia: "Minacce non attendibili"
© Afp
Dopo qualche giorno di silenzio e di calma apparente, allarmi bomba sono tornati a invadere le caselle di posta elettronica degli istituti scolastici. Questa volta le mail minatorie sono state recapitate a oltre 450 scuole in Germania e Danimarca poco dopo il suono della prima campanella di lunedì mattina. Il contenuto dei messaggi era identico: "La morte ti aspetta".