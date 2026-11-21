La soglia dei 19 minuti - La fotografia che emerge è quella di una generazione cresciuta tra notifiche, video da pochi secondi e stimoli continui, che fatica a restare focalizzata anche durante le attività scolastiche più semplici. La soglia magica? Diciannove minuti: è quanto riesce a restare concentrato uno studente prima che la sua attenzione inizi a vagare altrove. Non ore. Nemmeno una lezione intera. Poco più di un quarto d'ora. È il dato che colpisce maggiormente dello studio. In Europa la media si ferma a 16 minuti, mentre in alcuni Paesi, come la Polonia, scende addirittura a 13. Un tempo che sembra sempre più incompatibile con il modello tradizionale della lezione frontale, pensata per mantenere viva l'attenzione degli studenti per periodi molto più lunghi. Il risultato è che gli insegnanti si trovano sempre più spesso a inseguire la concentrazione della classe. Nove docenti italiani su dieci affermano infatti di dover ripetere regolarmente concetti e spiegazioni perché gli studenti si sono distratti o non hanno recepito alcune informazioni. E l'88% sostiene di vedere frequentemente ragazzi che perdono la concentrazione prima ancora di arrivare alla fine di un compito.