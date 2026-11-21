La generazione dei 19 minuti: perché a scuola l’attenzione sta diventando un bene raro
Professori costretti a ripetere le spiegazioni, studenti che si perdono a metà esercizio e una soglia di concentrazione sempre più fragile. Secondo una ricerca quasi otto insegnanti italiani su dieci vedono un netto peggioramento in classe
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Per molti insegnanti italiani il richiamo all'attenzione non è più soltanto una frase rituale pronunciata tra i banchi. È diventata il sottofondo quotidiano delle lezioni. Quasi un mantra. Perché se c'è una materia che sembra sempre più difficile da insegnare nelle scuole superiori e medie europee, è proprio la capacità di concentrarsi. Lo racconta una nuova indagine commissionata da Epson in sei Paesi europei, secondo cui il 79% dei docenti italiani delle scuole secondarie ritiene che l'attenzione degli studenti sia diminuita in modo significativo negli ultimi due anni. Un dato persino superiore alla media europea, ferma al 71%.
La soglia dei 19 minuti - La fotografia che emerge è quella di una generazione cresciuta tra notifiche, video da pochi secondi e stimoli continui, che fatica a restare focalizzata anche durante le attività scolastiche più semplici. La soglia magica? Diciannove minuti: è quanto riesce a restare concentrato uno studente prima che la sua attenzione inizi a vagare altrove. Non ore. Nemmeno una lezione intera. Poco più di un quarto d'ora. È il dato che colpisce maggiormente dello studio. In Europa la media si ferma a 16 minuti, mentre in alcuni Paesi, come la Polonia, scende addirittura a 13. Un tempo che sembra sempre più incompatibile con il modello tradizionale della lezione frontale, pensata per mantenere viva l'attenzione degli studenti per periodi molto più lunghi. Il risultato è che gli insegnanti si trovano sempre più spesso a inseguire la concentrazione della classe. Nove docenti italiani su dieci affermano infatti di dover ripetere regolarmente concetti e spiegazioni perché gli studenti si sono distratti o non hanno recepito alcune informazioni. E l'88% sostiene di vedere frequentemente ragazzi che perdono la concentrazione prima ancora di arrivare alla fine di un compito.
Chi è il grande imputato? - Il dito viene puntato quasi automaticamente contro smartphone, tablet e computer. Eppure l'89% degli insegnanti italiani intervistati ritiene che il problema non sia tanto il tempo trascorso davanti agli schermi, quanto il modo in cui questi strumenti vengono utilizzati in classe. In altre parole, non sarebbe la tecnologia in sé a distrarre, ma l'assenza di strategie efficaci per integrarla nel percorso di apprendimento. D'altronde gli schermi sono ormai parte integrante della didattica contemporanea. Secondo le stime dei docenti, oltre un terzo delle attività scolastiche prevede l'uso di dispositivi individuali, mentre circa la metà utilizza display condivisi, lavagne digitali o strumenti collettivi.
Una scuola progettata per un cervello che cambia - A rendere ancora più interessante il dibattito è il parere del neuroscienziato britannico Sam Wass, esperto di sviluppo cognitivo infantile. L'idea che l'attenzione abbia una durata prestabilita e si esaurisca come una batteria, spiega, è una semplificazione. La capacità di concentrarsi dipende dal contesto, dall'interesse, dall'ambiente e perfino dal modo in cui le informazioni vengono presentate. Tradotto: non tutti i minuti di attenzione valgono allo stesso modo. Uno studente può perdere interesse dopo pochi minuti davanti a una spiegazione passiva e restare invece coinvolto molto più a lungo in una discussione, in un laboratorio o in un'attività partecipativa. È il segnale di una trasformazione che riguarda non soltanto la scuola ma l'intero ecosistema digitale in cui i ragazzi crescono. Un ambiente costruito per attirare costantemente lo sguardo e contendere ogni secondo disponibile.
L'attenzione come nuova "materia" - Il 95% degli insegnanti italiani chiede maggiore supporto per imparare a usare la tecnologia in modo da favorire concentrazione, apprendimento e memorizzazione. L'attenzione, oggi, assomiglia sempre meno a una semplice abilità scolastica e sempre più a una competenza fondamentale per la vita adulta. E se un adolescente fatica a restare concentrato oltre i 19 minuti, quanto riuscirà a resistere domani, fuori dalla scuola, in un universo in cui ogni piattaforma combatte per conquistare il prossimo clic?