Dal fango alle taglie forti, così marketing e politically correct cambiano le parole (ma non il loro significato)

Addio a case di riposo, spazzini e hostess - Lo stesso meccanismo è visibile nel settore dell'assistenza agli anziani. Le tradizionali case di riposo lasciano spazio a definizioni come "senior living", "active living" o "residenze senior". Sparisce il riferimento all'assistenza e compare quello allo stile di vita. Non si vende più un servizio per la terza età, ma un modello di benessere. Poi ci sono cambiamenti che nascono vogliono valorizzare professioni e persone. Così gli spazzini diventano "operatori ecologici", i bidelli "collaboratori scolastici" e termini come "invalido" vengono progressivamente sostituiti da formule che mettono al centro la persona. Perfino l'aviazione ha aggiornato il proprio lessico. Termini come "hostess" e "stewardess" vengono progressivamente sostituiti da "flight attendant" o "cabin crew", formule considerate più inclusive e aderenti alla professionalità del ruolo.