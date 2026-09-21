Arriva il "Dizionario per Genitori", il vocabolario per capire la lingua dei figli

"Le generazioni hanno sempre avuto il proprio linguaggio, ma oggi i cambiamenti sono molto più rapidi perché nascono e si diffondono attraverso i social network. Molte famiglie ascoltano parole nuove praticamente ogni settimana e questo può generare una sensazione di disconnessione che prima richiedeva anni per verificarsi", ha spiegato Jorge Álvarez, Ceo di SaveFamily. “Non pretendiamo che i genitori inizino a dire 'bro' o ‘skibidi’ a casa. L'obiettivo del dizionario è molto più semplice: che comprendano cosa c'è dietro a queste espressioni e che il linguaggio non si trasformi in una barriera per comunicare con i propri figli. Quando i malintesi scompaiono, risulta molto più facile mantenere conversazioni di qualità”.