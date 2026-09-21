Arriva il "Dizionario per Genitori", il vocabolario per capire la lingua dei figli

SaveFamily - azienda spagnola specializzata in soluzioni tecnologiche sicure dedicate alla protezione e al supporto della famiglia - ha elaborato il primo "Dizionario per Genitori", una guida che raccoglie e spiega alcune delle espressioni utilizzate da bambini e adolescenti. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a comprendere il significato di un linguaggio che si evolve rapidamente: il dizionario contestualizza diversi termini usati dai giovani e sconosciuti a molti adulti, come “ghostare”, “shippare”, “delulu”, “mood” e tanti altri ancora.
Le parole presenti nel Dizionario
Alcuni esempi di parole che è possibile trovare nel Dizionario per Genitori sono Cringe, “qualcosa che fa provare imbarazzo per altri”, Ghostare, “smettere di rispondere a qualcuno all'improvviso”, Farmare aura, “guadagnare popolarità o migliorare la reputazione all'interno del gruppo”, Prime, “essere nel momento migliore della propria forma o carriera”, Six Seven, “intercalare giovanile senza un significato concreto”.
“Obiettivo è comunicare con i propri figli”
"Le generazioni hanno sempre avuto il proprio linguaggio, ma oggi i cambiamenti sono molto più rapidi perché nascono e si diffondono attraverso i social network. Molte famiglie ascoltano parole nuove praticamente ogni settimana e questo può generare una sensazione di disconnessione che prima richiedeva anni per verificarsi", ha spiegato Jorge Álvarez, Ceo di SaveFamily. “Non pretendiamo che i genitori inizino a dire 'bro' o ‘skibidi’ a casa. L'obiettivo del dizionario è molto più semplice: che comprendano cosa c'è dietro a queste espressioni e che il linguaggio non si trasformi in una barriera per comunicare con i propri figli. Quando i malintesi scompaiono, risulta molto più facile mantenere conversazioni di qualità”.