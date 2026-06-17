Baby Gang, i giudici: "Ha gravi fragilità, ridategli la tv in carcere"

Nel provvedimento la Sorveglianza dà atto della "pessima condotta" del cantante, della sua "aggressività" e del fatto che, proprio perché è noto e "ben conosciuto dai giovani", ha una "sorta di ascendenza" sugli altri detenuti. E che il suo comportamento in carcere è "preoccupante" e turba "ordine e sicurezza". Per i giudici, quindi, se è corretto il divieto, per esempio, di usare il "fornellino", per evitare "rischi", non lo è quello di avere la televisione in cella. E il periodo di sorveglianza particolare, sempre per i giudici, va ridotto da tre a sei mesi, dunque fino al 2 luglio 2026.