Baby Gang, il trapper dal carcere: "Non sono un santo, ma nessun maltrattamento sulla mia ex"

Zaccaria Mouhib, questo il vero nome del trapper, dice di essere "perseguitato" dopo la relazione con l'ex moglie di un carabiniere e di non aver denunciato la presunta vicenda "per il codice della strada". Sarebbe proprio questa "persecuzione" il motivo per il quale gira spesso armato: "Tante volte mi faccio giustizia da solo - scrive - perché le forze dell'ordine non mi hanno mai aiutato, mi hanno messo solo in galera". "Ormai è la quindicesima volta che entro in carcere e questo vi fa capire - si legge ancora - che sono l'esperimento fallito di questa giustizia. Se pensavate di punirmi e di farmi fare una fine di merd* con i detenuti, sappiate che siete cascati male, perché qui dentro tutti mi amano e tutti mi rispettano, così tanto che Roma mi ha dato 6 mesi di 14 bis senza televisione, senza acqua calda e l'aria da solo. Sono isolato dal mondo, non so che ore sono, non so che giorno è e non me ne frega un cazz*", scrive nell'ultima storia il rapper, concludendo con l'annuncio del nuovo singolo: "ho solo un problema e uscirà venerdì su tutte le piattaforme".