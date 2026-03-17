Lecco, il rapper Baby Gang di nuovo in carcere

Due pistole nascoste con cura in un vano segreto, sotto la mensola all'ingresso del suo appartamento a Calolziocorte nel Lecchese. È stato nuovamente arrestato il rapper 24enne per maltrattamenti, rapina e lesioni aggravate in concorso nei confronti di tre cittadini rumeni, avvenuta il 15 giugno 2025. Zaccaria Mouhib, noto con lo pseudonimo di Baby Gang, è stato portato in carcere a Busto Arsizio.