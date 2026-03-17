Lecco, il rapper Baby Gang di nuovo in carcere
Trasferito nel penitenziario di Busto Arsizio, si trovava già ai"domiciliari con il braccialetto elettronicodi Matteo Pedrazzoli
Due pistole nascoste con cura in un vano segreto, sotto la mensola all'ingresso del suo appartamento a Calolziocorte nel Lecchese. È stato nuovamente arrestato il rapper 24enne per maltrattamenti, rapina e lesioni aggravate in concorso nei confronti di tre cittadini rumeni, avvenuta il 15 giugno 2025. Zaccaria Mouhib, noto con lo pseudonimo di Baby Gang, è stato portato in carcere a Busto Arsizio.