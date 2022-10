Bimba morta di stenti a Milano, parla l'avvocato di Alessia Pifferi: “Non ha ancora preso coscienza della morte della figlia”

Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti sua figlia Diana, di un anno e mezzo, ancora non si rende conto di quanto accaduto

"Mattino Cinque News"

Lei si è messa a piangere e mi ha risposto no, che non ci aveva pensato

. Parola del suo avvocato: “Lei mi racconta che per la bambina ha sempre nutrito forte amore. - racconta il legale a- Le ho chiesto personalmente, perché è un mio pensiero costante, come ha potuto credere che la sua assenza da casa non avrebbe potuto comportare la morte della bambina.".

"Quando l’ho incontrata la prima volta

Alessia Pifferi era come se fosse sulla luna

- prosegue l'avvocato, ospite nello studio di Federica Panicucci -,, non si parlava di niente, era completamente muta. Per questo ho deciso di portarla in udienza e di farle leggere i giornali per farle capire di cosa stiamo parando e di cosa è successo".