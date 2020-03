Autostrada A4, traffico in tilt tra Milano e Venezia per i controlli della polizia

Strade svuotate dalla chiusura totale ma lunghe code di auto per i controlli delle forze dell'ordine . E' quanto accaduto mercoledì sull' autostrada A4, tra Milano e Venezia in direzione del capoluogo veneto, dove un posto di blocco della polizia impegnata a controllare le autocertificazioni dei viaggiatori ha provocato la congestione del traffico, con tir e auto incolonnati.

Il blocco ad Agrate Brianza - Il traffico è stato bloccato all'altezza di Agrate Brianza, in uscita dal capoluogo lombardo, per i controlli straordinari su tutti i mezzi in transito. E il traffico è andato in tilt.

I controlli nel Milanese - Nel Milanese la vigilanza è particolarmente stringente: vengono monitorate entrate e uscite dei residenti, alcuni dei quali vorrebbero tornare al loro paese d'origine infrancendo il decreto per contenere l'epidemia. I controlli più serrati sono al casello di Melegnano, in corrispondenza dell'ingresso dell'autostrada del Sole che va a sud. Stessa situazione anche sulla Milano Laghi, alla barriera nord della città. Nel weekend ci saranno controlli soprattutto in entrata della A7 che porta verso Genova e Liguria.

Denunce per il 5% - Per adesso i dati raccolti dicono che per la grande maggioranza gli italiani si stanno comportando bene e rispettano le norme dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore nel Milanese le forze dell'ordine hanno denunciato il 5% del totale dei controllati. Verifiche serrate anche nelle strade di Milano, dove alcune auto viaggiano. Ma polizia, carabinieri e vigili fermano tanti automobilisti chiedendo le autocertificazioni.