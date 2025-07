Autobus gratis per gli studenti universitari, Piemonte prima Regione in Italia

La misura vale per le città che hanno aderito al progetto. In primo luogo Torino, che mette a disposizione anche la metropolitana. Poi altre cinque città capoluogo: Vercelli, Biella, Novara, Asti, Cuneo. Manca, per il momento, Alessandria. La card sarà consegnata agli studenti del Politecnico, dell'Università di Torino e dell'Università del Piemonte orientale. Unico limite, a parte l'età, è l'Isee, che non può essere superiore a 85 mila euro. In Regione affermano che i potenziali interessati sono il 92% del totale e per ottenere la card basta farne richiesta. Quanto alle tasche, si stima che per un ragazzo di Cuneo che decida di studiare a Torino il risparmio ammonti a 331 euro all'anno.