Italia e Spagna a confronto nella corsa agli investimenti: il Mediterraneo è un nuovo hub strategico

Dietro al successo spagnolo ci sono un sistema fiscale più snello, una maggiore digitalizzazione, un ambiente energetico più competitivo e una governance territoriale più efficace. Ad esempio, il costo medio dell’energia per le imprese in Spagna è 166,6 €/MWh, contro i 252,9 €/MWh in Italia. Anche il cuneo fiscale è più basso (40,2% contro 45,1%) e le procedure giudiziarie più rapide (540 giorni per un processo civile in Italia, contro 359 in Spagna). L’analisi si fonda su un’indagine articolata in nove aree chiave, tra cui contesto macroeconomico, mercato del lavoro, sistema fiscale, digitalizzazione e governance pubblica. La ricerca è condotta con il supporto di un comitato scientifico d’eccellenza, composto da esperti come Enrico Letta, Carlo Altomonte, Patricia Gabaldón e Jordi Sevilla.