Fmi all'Italia: solida performance fiscale, in linea con bilancio Ue

"Proseguire la solida performance fiscale sarà essenziale per riportare il debito pubblico su una traiettoria discendente". Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nell'Article IV per l'Italia. Elogiando la "solida performance di bilancio e il ritorno all'avanzo primario", i direttori del Fmi "hanno accolto con favore l'impegno delle autorità per un piano fiscale a medio termine che bilanci le considerazioni sulla sostenibilità del debito e le esigenze di investimento, e sia in linea con il quadro di bilancio dell'Ue".