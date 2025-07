Debito pubblico in calo a maggio: giù di 10 miliardi, ora è a quota 3.053

La composizione del debito mostra una leggera variazione rispetto ad aprile. La quota detenuta dalla Banca d'Italia si riduce al 20% (dal 20,2%), mentre cresce la componente estera: gli investitori non residenti detengono ora titoli per 818,4 miliardi (da 798,7). Aumenta anche la quota in mano a famiglie e imprese italiane, che raggiunge i 389,3 miliardi. Resta stabile a 7,9 anni la durata media residua del debito.