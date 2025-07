Investire nella ricerca: un valore economico e non solo scientifico

In questo contesto, dunque, emerge come sia necessario non solamente che la spesa sanitaria aumenti, ma anche che sia utilizzata meglio e indirizzata a decisioni basata su evidenze scientifiche prodotte da una ricerca pubblica solida. Per questo, un programma come quello della Fondazione Lilly che prevede il finanziamento di 30 dottorati, rappresenta una leva per formare innanzitutto capitale umano di alto profilo tra economia, sanità e management. Ma consente poi anche di generare evidenze scientifiche applicabili per ottimizzare e migliorare la spesa e l'efficienza del Servizio Snaitario e, infime, permette anche di ridurre gli sprechi e orientare le risorse in modo strategico.