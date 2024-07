Auto nel Po, la donna morta sarebbe stata accoltellata

Dietro il mistero del Po, oltre l'orrore dei due cadaveri recuperati uno a fianco all'altro nella Nissan del 55enne, c'è dunque un delitto. Non più solo l'ombra dell'ennesimo femminicidio ma la certezza di un omicidio consumato con un coltello che per il momento non è stato trovato. O anche con un bisturi, valutando il tipo di ferite individuate e l'attività di Del Re che era operatore sanitario.