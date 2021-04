Autismo e indipendenza, Andrea e il suo traguardo incredibile: ora vive da solo

Andrea è un ragazzo autistico e Franco è il papà, che ha stravolto la sua vita per dedicarla al figlio e all’autismo. "Le Iene" sono andate a incontrarli, a distanza di 10 anni, per scoprire i passi da gigante che il giovane ha fatto. Andrea ora vive da solo: cucina, fa la spesa al supermercato e pulisce in assoluta autonomia.

Un risultato ottenuto grazie a tempo e dedizione e anche al costante impegno di Emanuele, educatore e tutor, che applica il metodo "aba", che si basa sull’insegnamento continuato di precise routine, fondamentale per questi ragazzi. Nella sua casa, Andrea ha telecamere di sicurezza in ogni stanza: “Servono per vedere se fa bene le cose quando è da solo, ma quando sarà del tutto autonomo le toglieremo” spiega Franco.

“La parte verbale è ancora difficile, però le cose le fa tutte in autonomia - racconta Franco, evidenziando però che non tutte le famiglie possono permettersi tante attenzioni - Molti genitori guarderanno quello che stiamo facendo noi adesso e gli sembrerà utopia. Era impossibile anche per me dieci anni fa. La medicina di Andrea è stata accerchiarlo, stargli dietro, stargli vicino”. Per questo con la fondazione “I bambini delle fate” cerca di trovare il modo per aiutare quanti più ragazzi possibile.

Al momento sono 88 i progetti attivi in 18 regioni. Più di mille in Italia gli imprenditori che li finanziano. Il sogno di Franco è vedere tanti altri Andrea riuscire a conquistare la loro autonomia.