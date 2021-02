Le Iene "hackerano" il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci: "Non dormo più la notte"

Elisabetta Gregoraci è l'ultima vittima degli scherzi de "Le Iene". Complici di Nicolò De Devitiis sono la sorella Marzia e gli assistenti della showgirl, a cui viene improvvisamente hackerato il proprio profilo Instagram. Nelle stories iniziano a comparire messaggi contro alcuni ex compagni del "Grande Fratello Vip", come Francesco Oppini, Matilde Brandi ed Enock, i quali iniziano a chiamarla infuriati.

Elisabetta entra nel panico e non sa più come giustificarsi, mentre sul web iniziano a comparire decine di articoli che riportano tutti i suoi attacchi. "Io non ce la faccio più, ogni giorno una, non dormo più la notte", si dispera la showgirl, che con l'aiuto di un finto poliziotto va quindi alla ricerca del responsabile della violazione del suo profilo. Poi la scoperta dello scherzo da parte del programma di Italia 1.