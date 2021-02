Elisabetta Gregoraci compie 41 anni, i dolci auguri di Briatore

Prima uno scatto di famiglia in piazza San Pietro a Roma con Flavio Briatore, Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci vicini l’uno all’altra, con una didascalia che parlo chiaro: “Noi tre”. Poi gli auguri social inviati dal manager alla ex moglie che in questo momento pare più vicina che mai all’imprenditore da cui si era separata alla fine del 2017.

Elisabetta e Flavio non hanno mai smesso di frequentarsi, anche per il bene del loro Nathan Falco. A entrambi sono stati affibbiati diversi amori veri o presunti. Ora però sembra che il riavvicinamento sia più vero che mai. Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello, la Gregoraci è sempre stata molto presente nella vita di Briatore. Ha raggiunto l’ex marito e il figlio a Dubai, insieme hanno voltato tra Montecarlo, Dubai e l’Italia.

Anche la sosta romana per il compleanno di Eli non pare una causalità. E poi di ritorno in aereo privato, Briatore le ha scattato una foto e l’ha postata scrivendo: “Auguri Eli”. Una dolcezza e un amore che pare andare oltre il semplice rapporto di cordialità tra ex.



