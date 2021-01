Elisabetta Gregoraci vola a Dubai, baci in costume con Nathan Falco

Ha festeggiato il Capodanno nell studio del "Grande Fratello Vip" poi, appena ha potuto, Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai per passare qualche giorno di vacanza con l'adorato figlio Nathan Falco . In spiaggia si scambiano dolci coccole, la sera giocano insieme a bowling, senza perdere di vista i compiti.

Che suo figlio sia la sua priorità, Elisabetta l'ha dimostrato concludendo in anticipo l'esperienza del reality di Canale 5 per poter trascorrere le feste con Nathan. Dopo un Natale in famiglia, il bambino è volato negli Emirati Arabi con papà Flavio Briatore, e la Gregoraci li ha raggiunti appena possibile. Insieme si crogiolano al sole in spiaggia, poi si sfidano a bowling divertendosi come matti. I compiti restano una priorità, e la showgirl non transige nemmeno in vacanza a migliaia di chilometri da casa.

Ma Elisabetta non è solo una mamma innamorata, è anche una donna piena di sex appeal. In spiaggia sfoggia con orgoglio le sue curve da capogiro, con addosso un intrigante bikini con slip a vita alta che sottolineano i suoi addominali scolpiti e reggiseno a triangolo che enfatizza il decolleté. Il nuovo anno per lei è iniziato alla grande...

