Per riscaldare l'atmosfera rigida dell'inverno, le vip sui social giocano la carta della sensualità. Via cappotti e maglioni pesanti, negli scatti dedicati ai follower sfoderano la biancheria intima tra pizzi, merletti e trasparenze birichine. Si mettono in posa e tirano fuori tutto il loro sex appeal e, con le curve in mostra, scoccano sguardi sensuali.

Dalla Canalis alla Gregoraci, le vip sui social restano in mutande Instagram 1 di 17 Paola Turani Instagram 2 di 17 Clizia Incorvaia Instagram 3 di 17 Elisabetta Canalis Instagram 4 di 17 Elisabetta Gregoraci Instagram 5 di 17 Valeria Marini Instagram 6 di 17 Melissa Satta Instagram 7 di 17 Sarah Altobello Instagram 8 di 17 Elena Morali Instagram 9 di 17 Valentina Vignali Instagram 10 di 17 Alessia Marcuzzi Instagram 11 di 17 Carolina Marcialis Instagram 12 di 17 Eleonora Pedron Instagram 13 di 17 Rachele Risaliti Instagram 14 di 17 Francesca Baroni Instagram 15 di 17 Raffaella Fico Instagram 16 di 17 Floriana Messina Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Elisabetta Canalis fa la romanticona con in mano una rosa e lo sguardo pensieroso, ma intanto provoca in bralet e slip in pizzo nero che regalano intriganti giochi di vedo non vedo e svelano i capezzoli. Elisabetta Gregoraci in merletto viola è una visione, con il push-up che enfatizza il décolleté e gli addominali scolpiti in bella mostra.

Che audacia per Paola Turani! La bella influencer intriga con un intimo super sexy con pizzi e laccetti che si intrecciano sul corpo e un tanga sgambatissimo che stuzzica le fantasie dei fan. In quanto a sensualità, anche Clizia Incorvaia non scherza per niente. Fa gli occhi dolci da gattona all'obiettivo, ma in corpetto e reggicalze tira fuori l'anima da pantera. Ci sono anche Melissa Satta, Valeria Marini e Raffaella Fico: sfoglia la gallery per vederle tutte...

