Alessia Marcuzzi stuzzica in slip e reggiseno, una sex bomb in bagno

Gambe chilometriche e sinuose, fisico tonico e perfetto, curve al posto giusto e sex appeal da vendere. Di tanto in tanto Alessia Marcuzzi regala un siparietto bollente ai suoi follower lasciandoli di stucco. Una volta nella vasca da bagno, un’altra sul lettone, altre ancora sul divano o in auto. Ogni occasione e location son buone per sedurre. Ora lo fa in bagno con addosso soltanto un completo intimo nero e una camicia slacciata.

E’ il gioco dei vedo-non vedo e l’aria seducente a incollare i fan allo schermo per vedere i video hot della presentatrice che si muove sexy dalla vasca da bagno allo specchio con il cellulare in mano e un’aria provocante. Alessia indossa un reggiseno e un paio di slip neri in cotone molto minimal. Sopra ha una camicia scozzese in pendant con la parete, tenuta maliziosamente slacciata, che si apre in maniera tattica ad ogni movimento.

Chiude e apre la camicia lasciando i follower estasiati mentre mostra le gambe nude e affusolate che si slanciano dal pavimento del bagno. I capelli sono sciolti e l’aria seria e attraente. Intanto i più curiosi guardano il bagno della showgirl tra vasca da bagno e doccia sognando di essere lì al suo fianco…

