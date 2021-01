Una beauty routine ad alto tasso erotico, quella che Alessia Marcuzzi condivide con i suoi follower. Durante e dopo la doccia la conduttrice si dedica al benessere della pelle, massaggiando le lunghe gambe prima con lo scrub, poi con l'olio e alla fine con la crema. Le inquadrature dall'alto sono da brividi e i consigli per prendersi cura del corpo si trasformano in un siparietto sexy.

Alessia Marcuzzi si spalma la crema nella doccia, il video è hot Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le gambe affusolate e i piedi curatissimi sono i protagonisti del video che Alessia pubblica su Instagram. Massaggia con cura ogni centimetro di pelle, con "Love" di Michael Boublè in sottofondo. I follower sono incantati, tra chi chiede informazioni sulle creme e chi si sofferma sulle sue grazie in mostra. "Saresti bellissima anche senza prodotti", "48 anni e dimostrarne 30... complimenti!", "Saresti la mia fidanzata ideale" le scrivono.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi con Mia e Paolo, guarda il compleanno più romantico

I risultati di tanta cura per il corpo si vedono. La Marcuzzi non esita a sfoggiare le gambe con minigonne cortissime nelle sue apparizioni in tv o sui post social. "Sono molto storte, lo so" aveva scritto tempo fa su Instagram. "Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatelo".

Alessia Marcuzzi sfodera il topless, a 48 anni è da capogiro Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: