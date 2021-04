Coronavirus,  gli anticorpi monoclonali un’arma in aiuto ai pazienti più fragili

“Il ritmo di lavoro è ancora del tutto sostenuto, non siamo ancora usciti dall'emergenza". Così Anna Maria Cattelan, direttrice del reparto malattie infettive dell'ospedale di Padova racconta a "Le Iene" com'è la situazione nella struttura ospedaliera e di come gli anticorpi monoclonali rappresentino un'arma per le categorie più fragili, colpite dal Covid-19.

"Attualmente, vengono somministrati ai pazienti con determinate patologie pregresse, risultati positivi ma senza sintomi gravi. L'approvazione è in via emergenziale e si stanno facendo ancora alcuni studi, ma stanno dando risultati" spiega Anna Maria Cattelan.

Il trattamento consiste in una flebo e, dal racconto di alcuni pazienti, si scopre che dopo due-tre giorni si sta subito meglio, anche se permane la positività.