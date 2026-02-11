Attentati alle ferrovie, il Viminale: "49 attacchi nel 2025, nove nel 2024"

"In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello Stato, nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco". È quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale.