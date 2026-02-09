Sabotaggio alle ferrovie, le immagini
Non c'è ancora una rivendicazione ufficiale ed è l'unico tassello mancante per un'azione di sabotaggio che per il resto rimanda alla galassia anarchico-insurrezionalista. E che sta portando gli inquirenti a formulare le accuse di terrorismo e attentato al trasporto pubblico. Bottiglie con liquido accelerante, collegate a barrette infiammabili e polvere pirica, poi un timer per l'innesco per consentire agli autori di allontanarsi. Due ordigni rudimentali piazzati all'alba sui binari dell'alta velocità nel Bolognese, di cui uno rimasto inesploso, hanno mandato in tilt la circolazione dei treni nel primo giorno di Olimpiadi. Esattamente come accaduto all'esordio dei giochi a Parigi nel 2024 (altro collegamento con gli anarchici). Un'azione dimostrativa contro il sistema. Il secondo dispositivo che non ha funzionato attraverso le impronte potrebbe fornire informazioni preziose.
Dei sabotaggi si occuperà anche l'antiterrorismo di Ancona che in queste ore riceverà il fascicolo da Pesaro dove, sempre nella giornata di sabato, a poche ore dall'attacco bolognese, uno scoppio a una centralina elettrica ha dato il colpo di grazia agli spostamenti con ritardi di ore e soppressioni. Gli inquirenti sono sempre più convinti che dietro ai tre episodi ci sia un'unica mano. Difficile stabilire per ora se sia legata alla cellula francese. Quando i responsabili saranno individuati - dicono dal ministero dei Trasporti - chiederemo risarcimenti e saranno per milioni di euro.