Sabotaggio alle ferrovie, le immagini

Dei sabotaggi si occuperà anche l'antiterrorismo di Ancona che in queste ore riceverà il fascicolo da Pesaro dove, sempre nella giornata di sabato, a poche ore dall'attacco bolognese, uno scoppio a una centralina elettrica ha dato il colpo di grazia agli spostamenti con ritardi di ore e soppressioni. Gli inquirenti sono sempre più convinti che dietro ai tre episodi ci sia un'unica mano. Difficile stabilire per ora se sia legata alla cellula francese. Quando i responsabili saranno individuati - dicono dal ministero dei Trasporti - chiederemo risarcimenti e saranno per milioni di euro.