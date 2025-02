Continuano gli attacchi degli hacker filorussi: nel mirino anche il sito del Csm

Ci sono i siti del Csm e della sezione romana di Fratelli d'Italia tra gli obiettivi bersagliati venerdì mattina dagli hacker filorussi Noname057 (16). La campagna offensiva, avviata in seguito alle dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Russia e Terzo Reich, è arrivata al dodicesimo giorno consecutivo. Gli attacchi sono rivolti anche a soggetti del settore pubblica amministrazione, magistratura e Poste: non raggiungibili i siti del Csm e dei Comuni di Pescara, Doues (Aosta) e Bionaz (Aosta). Proprio il sito del Quirinale sembrava fosse stato hackerato, ma in una nota diffusa dal Colle si legge: "Il sito Initernet del Quirinale non è stato oggetto di alcun attacco informatico".