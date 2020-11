Assembramenti per comprare il Monopoly di Bergamo: sanzionato un supermercato 

Nonostante Seriate si trovi nella provincia di Bergamo , una delle più colpite dalla prima ondata, lo scorso sabato molti dei suoi cittadini si sono recati al supermercato , creando un assembramento . La maggior parte dei clienti voleva comprare il " Monopoly Bergamo ", il tradizionale gioco da tavola riadattato, in edizione limitata, alla città lombarda. Per il megastore è scattata la sanzione per la violazione delle norme anticovid.

Il gioco in versione bergamasca è stato un grande successo: esaurito nei negozi, ora è rivenduto su eBay a oltre mille euro. I supermercati però, in accordo con la normativa anticovid, dovrebbero garantire un distanziamento minimo tra i clienti. I carabinieri di Seriate, il 21 novembre, hanno effettuato dei controlli nei centri commerciali della zona, e hanno accertato che nella struttura in questione la misura non era rispettata. Il negozio quindi è stato sanzionato.