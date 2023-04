Caso Artem Uss, Nordio: "Chiesi ai giudici di farlo restare in carcere"

Accertamenti Viminale su ritardi allarme braccialetto

Per Nordio, l'ultimo segnale registrato dal braccialetto elettronico indossato da Artem Uss è "delle 13:52, come risulta dalla relazione dei carabinieri di Milano, il giorno della sua evasione, ma l'allarme è giunto diversi minuti dopo". Il ministro ha quindi fatto sapere che "sono in corso accertamenti" su questo aspetto "da parte del Viminale".