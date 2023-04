Caso Artem Uss, il giallo della lettera degli Usa che avvertiva del rischio fuga

Sta di fatto che Uss, come temuto dagli americani, è fuggito. Il figlio 40enne di Alexander Uss, potente governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk e amico di Putin, era stato arrestato il 17 ottobre a Malpensa su mandato Usa con l'accusa di presunti traffici illeciti di materiale civile e militare, contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Cina e Russia, riciclaggio e frode bancaria. Rimasto in cella fino al 2 dicembre, era poi stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico in accoglimento di una richiesta della difesa, e da lì era scomparso.

Dopo le polemiche per l'evasione del figlio dell'oligarca, il ministro Nordio ha disposto un'ispezione e ha scritto al Copasir (il Comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti), una lettera nella quale sostiene che il comportamento del ministero è stato ineccepibile: ricevuta la nota dagli americani, la lettera sarebbe stata prontamente inoltrata alla Procura milanese. Una versione che però il presidente della Corte d'Appello del capoluogo lombardo, Giuseppe Ondei, smentisce, scrivendo che la nota degli Usa "non ci è stata inviata".

I giudici Milanesi: mai ricevuta quella nota

Il magistrato lombardo chiarisce infatti che ai giudici milanesi sia stata inviata solo la risposta di Nordio agli americani, nella quale il ministro si è limitato a inoltrare solo la propria risposta, in cui spiegava che la decisione era non del ministero ma dell'autorità giudiziaria, rassicurando però sul fatto che la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico è equiparabile alla custodia in carcere, ma senza richiedere alla Procura milanese la sostituzione della detenzione domiciliare con il carcere. Cosa che invece, secondo Ondei, avrebbe potuto fare poiché il ministro ha il potere di pretendere misure più coercitive per i soggetti sottoposti a estradizione.