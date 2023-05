Arresti violenti, a Livorno un nuovo caso: calci a un giovane

Il fermo eseguito da due carabinieri: il video diventa virale sui social. L'Arma: "Condotta non in linea con i nostri valori, valuteremo il trasferimento istantaneo"

Nelle immagini si vede un giovane fermato in strada da due carabinieri : uno dei due sferra un calcio in faccia al ragazzo già bloccato dal collega. I due militari ripetono al giovane più volte "fermo" mentre lo ammanettano, mentre lui urla: "Mi fa male la gamba. La gente mi guarda, così mi fanno le foto". I carabinieri: "Valuteremo il trasferimento immediato".

L'Arma: "Condotta non in linea con i nostri valori" L'Arma dei carabinieri, interpellata sul caso, afferma che "tale condotta non è assolutamente in linea con i nostri valori. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo a un incarico non operativo".

Il ragazzo è in arresto per rapina Il video del giovane colpito da un calcio in testa da un carabiniere a Livorno riguarderebbe la parte finale di un intervento di una pattuglia di militari che mercoledì pomeriggio era intervenuta nella zona di viale Petrarca, per una rapina impropria che il ragazzo, spiegano gli investigatori, aveva appena compiuto in un vicino supermercato. Il giovane al momento si trova in stato di arresto con l'accusa appunto di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale in attesa della convalida.