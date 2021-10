Arquata del Tronto, nelle casette dei terremotati spuntano funghi

In alcune casette destinate ai terremotati a Borgo, ad Arquata del Tronto , sono spuntati i funghi. E' quanto denunciato da uno degli inquilini su Facebook e riportato dal Resto del Carlino. "E' assurdo che i nostri concittadini debbano subire ulteriori disagi dopo i problemi causati dal sisma di cinque anni fa. Il terreno di Borgo, purtroppo, è molto umido e la nascita di questi funghi, evidentemente, dimostra che qualche lavoro non è stato fatto proprio nel migliore dei modi. Sono pochi casi, sinceramente, ma sono decisamente molto gravi", ha commentato il sindaco Michele Franchi , il quale si appella ai manutentori e alla Regione affinché non si verifichino più casi simili.

La denuncia su Facebook - A postare le foto è stato l'arquatano Carlo Cappelli, che su Facebook ha scritto: "Rivogliamo le nostre case il prima possibile. Noi nelle Sae non ci facciamo mancare niente. Se escono pure i tartufi, non la lascio più la casetta".

Il sindaco: "Non è la prima volta" - "Non è la prima volta che ci segnalano funghi all'interno delle abitazioni e speriamo che questa sia l'ultima. La famiglia che ha avuto tale disagio, comunque, a breve tornerà nella sua abitazione originaria, visto che il progetto di ricostruzione è a buon punto, ma occorre che la Regione e l'Erap provvedano a una migliore manutenzione delle Sae. Tutto questo non deve più accadere, perché sappiamo bene cosa significhi, per i nostri concittadini, vivere all'interno delle Sae", ha aggiunto il sindaco, come riporta Il Resto del Carlino.