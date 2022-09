Arezzo, una concepisce due gemelli e l'altra li partorisce: per la legge italiana c'è una sola madre

Ma per la legge italiana solo Federica , che li ha partoriti, è stata riconosciuta la madre dei piccoli . Luisa, che li ha concepiti con la fecondazione eterologa, invece no. E, secondo quanto racconta Repubblica Firenze , il loro legale Ramona Borri presenterà ricorso al Tribunale di Arezzo "per portare avanti una battaglia legittima" che riguarda anche tante altre coppie.

Le donne, di 38 e 36 anni, si sono unite civilmente il, dopo un lungo periodo di fidanzamento. A ottobre hanno iniziato la procreazione assistita a. Prima con la fecondazione eterologa di Luisa e poi con il transfer embrionale dell’ovocita per una maggiore adattabilità dell’utero di Federica. Ora, però, soltanto Federica è madre per la legge italiana ed è un problema che riguarda anche le coppie eterosessuali. Così, per l'avvocato Borri, è il momento di "colmare un vuoto normativo". Il sindaco di Anghiari,, sta dalla parte delle due donne: "È più che legittimo intraprendere un nuovo percorso per arrivare a una modifica delle normative". L'udienza del Tribunale di Arezzo potrebbe essere fissatae, in caso di responso positivo, potrebbe aprire la strada ad altri riconoscimenti.