Torinese morì in Moldavia dopo la fecondazione, l'autopsia: è stato il Covid

Ansa

Cristina Toncu, la 30enne cake designer di Chivasso, nel Torinese, morta in Moldavia dove si era recata per un intervento di fecondazione assistita, sarebbe stata uccisa dal Covid. E' quanto comunicato alla famiglia dopo l'autopsia ordinata dalle autorità moldave per fare luce sul caso, inizialmente addebitato a complicazioni dopo l'intervento in una clinica di Chisinau. La famiglia della donna respinge però l'esito e chiede una seconda perizia.