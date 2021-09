Moldavia, 30enne muore dopo fecondazione assistita: aperta inchiesta

Ansa

Una donna moldava di 30 anni, Cristina Toncu, cake designer residente a Chivasso (Torino), è morta il 2 settembre nella clinica Terramed a Chisinau, in Moldavia, dopo essersi sottoposta a un tentativo di fecondazione assistita. E' stato il marito Stefan Sirbulet a rendere nota la vicenda La donna è andata in arresto cardiaco durante l'intervento, il 26 agosto, entrando poi in coma.