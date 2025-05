Arezzo, quattro ragazzi trovano una borsa con 7mila dollari e gioielli: rintracciata la proprietaria

Incredula e sollevata è tornata in possesso della sua preziosa borsa e del suo altrettanto prezioso contenuto, il tutto lasciato su una panchina in centro ad Arezzo, davanti a una gelateria. Una dimenticanza che poteva costare davvero cara alla protagonista della vicenda. Lei è una hostess argentina, impiegata nei giorni scorsi in fiera per Oroarezzo, rassegna internazionale dedicata all'oreficeria. E la borsa dimenticata conteneva un vero e proprio tesoro: 7mila dollari in contanti e gioielli, oltre a documenti e carte di credito. A recuperare e a consegnare in questura la tracolla, quattro giovanissimi, che avevano provato a contattare subito la donna senza però riuscirci.