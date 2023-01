Salerno, derubato di un "Gratta e Vinci" da 50 mila euro: i carabinieri glielo ritrovano

Pensava di aver perso per sempre il suo "Gratta e Vinci" da 50 mila euro, ma lo ritrova grazie ai carabinieri: è la storia di un pensionato di 73 anni di Vibonati, in provincia di Salerno. L'uomo, come raccontato a "Pomeriggio Cinque", si era visto sottrarre il tagliando da due 21enni che avevano assistito alla vincita. Dopo aver presentato denuncia in caserma, i carabinieri sono riusciti a individuare i due 21enni proprio mentre si stavano dirigendo verso una ricevitoria di Padula per riscuotere i soldi. Tre le persone denunciate.

In collegamento con la trasmissione di Canale 5, i carabinieri hanno finalmente recuperato il tagliando e lo hanno restituito al legittimo proprietario: "Sono molto contento - ha detto l'uomo in collegamento con Barbara d'Urso mentre mostrava radioso il biglietto - volevo ringraziare i carabinieri che mi hanno aiutato a recuperare questi soldi".