Arezzo, a 9 anni muore nell'area di servizio: era in viaggio da Catanzaro a Genova per le cure

Il dolore della cittadina natale è stato riassunto in un post su Facebook da don Giuseppe Cosentino della Parrocchia S.Rosario di Sellia Marina. "Sento il dovere in quanto figlio di questa amata comunità di esprimere la mia vicinanza e la mia preghiera in questo tempo di tempesta e di devastazione per la mente e il cuore di tutta la cittadinanza, in particolare dei genitori, parenti e amici. Ma nello stesso tempo sempre con la parola di Dio sento di dare consolazione e speranza", ha scritto il parroco.