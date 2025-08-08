Applausi e palloncini bianchi a Capaci per i funerali di Simona Cinà

Tutta Capaci si stringe per i funerali di Simona Cinà
Il sindaco: "Muore solo chi è dimenticato, e lei non lo sarà. La sua morte rappresenta un pezzo di futuro che non c'è più"
"Capaci sta soffrendo" per la scomparsa di Simona Cinà, la giovane pallavolista morta durante una festa di laurea a Bagheria. Lo ha detto, nel giorno dei funerali, il sindaco della città, Pietro Puccio, spiegando che la sofferenza è non solo per "le cause, sulle quali non voglio intromettermi, ma per quello che rappresenta la morte Simona. Un pezzo di futuro di questo paese che a noi mancherà". E il lutto cittadino "significa questo: tutta la comunità di Capaci si stringe attorno alla famiglia", lo dimostra "la partecipazione in piazza". Una piazza che ha accolto con un lungo applauso l'arrivo della bara bianca di Simona.
"Simona - ha aggiunto il primo cittadino - sarà nei nostri cuori per tantissimo tempo. Muore chi è dimenticato. E Simona non sarà dimenticata. Resterà sempre nel nostro ricordo, ma anche nella nostra azione. Simona rappresenta il prototipo della giovane perfetta, sportiva, salutista, amica con tutti sempre sorridente. Vogliamo che questo suo modo di essere viva, venga trasferito anche a tutte le ragazze".
Il parroco, don Giuseppe Salamone, durante l'omelia ha invece chiesto che "si faccia chiarezza su quanto successo a Simona in quei minuti in 40 o 50 minuti". E ha ricordato che quello dei familiari è "un dolore grande per due fattori. Innanzitutto l'irrazionalità. Capire il perché, la ragione di tutto questo. E irrazionale, quello che è successo non si riesce ancora a capire. Secondo di innaturalità, perché non è naturale che i genitori piangano i loro figli. E più naturale più umano che siano i figli a piangere per i propri genitori".
Al termine della funzione, un lungo applauso e tanti palloncini bianchi hanno accolto la bara all'uscita dalla chiesa. Dietro il feretro la mamma con la foto di Simona stretta al petto, il padre, il fratello e la sorella. Il corteo funebre si è quindi diretto verso il cimitero di Capaci, dove la salma è stata tumulata.
