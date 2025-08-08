Applausi e palloncini bianchi a Capaci per i funerali di Simona Cinà

Il parroco, don Giuseppe Salamone, durante l'omelia ha invece chiesto che "si faccia chiarezza su quanto successo a Simona in quei minuti in 40 o 50 minuti". E ha ricordato che quello dei familiari è "un dolore grande per due fattori. Innanzitutto l'irrazionalità. Capire il perché, la ragione di tutto questo. E irrazionale, quello che è successo non si riesce ancora a capire. Secondo di innaturalità, perché non è naturale che i genitori piangano i loro figli. E più naturale più umano che siano i figli a piangere per i propri genitori".