Aosta, scomparso un ragazzo di 15 anni: attivate le ricerche

Non si hanno più notizie del 15enne Mathias, residente ad Aosta, dal tardo pomeriggio di martedì 11 novembre, quando è stato visto per l'ultima volta intorno alle 18:30 nella zona del quartiere Cogne. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia, è stato attivato il piano regionale di ricerca coordinato dalla protezione civile. Le ricerche sono in corso sul territorio.