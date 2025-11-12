Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ore d'ansia

Aosta, scomparso un ragazzo di 15 anni: attivate le ricerche

Mathias è sparito dal quartiere Cogne nel tardo pomeriggio di martedì. Dopo la denuncia della famiglia, è stato attivato il piano regionale della protezione civile

12 Nov 2025 - 15:03
© Facebook

© Facebook

Non si hanno più notizie del 15enne Mathias, residente ad Aosta, dal tardo pomeriggio di martedì 11 novembre, quando è stato visto per l'ultima volta intorno alle 18:30 nella zona del quartiere Cogne. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia, è stato attivato il piano regionale di ricerca coordinato dalla protezione civile. Le ricerche sono in corso sul territorio.

Leggi anche
Miriam Oliviero

Trovata morta Miriam Oliviero, la 24enne scomparsa a Siena

Ex postino scomparso a Gorizia, da Google Earth una svolta per le indagini

Le ricerche coordinate sul territorio

 Il piano regionale di ricerca attivato dalla protezione civile prevede il coordinamento con le forze dell'ordine impegnate nelle perlustrazioni nelle aree interessate, a partire dal quartiere Cogne e dalle zone limitrofe. Le attività proseguono con l'obiettivo di rintracciare il giovane nel più breve tempo possibile.

L'appello della famiglia

 La famiglia, che ha presentato denuncia ai carabinieri, ha diffuso un appello ai cittadini: "Chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili contatti immediatamente le forze dell'ordine o la nostra famiglia". È stato indicato un recapito per eventuali segnalazioni: 340 5970631. Ogni informazione può essere trasmessa anche direttamente alle autorità impegnate nelle ricerche.

La descrizione al momento della scomparsa

 Al momento dell'allontanamento, secondo quanto riferito dalla famiglia, Mathias indossava pantaloni Nike grigi, una felpa nera, uno smanicato nero e scarpe nere. Aveva con sé uno zaino blu. Chi avesse notato una persona riconducibile a questa descrizione è invitato a segnalarlo tempestivamente alle forze dell'ordine.

Il quadro procedurale

 L'attivazione del piano regionale di ricerca, disposta nella tarda mattinata di mercoledì 12 novembre, rientra nelle procedure previste per i casi di scomparsa di minori e consente di mobilitare rapidamente risorse e strutture operative sul territorio. Il coordinamento resta in capo alla protezione civile in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza.

Ti potrebbe interessare

aosta

Sullo stesso tema