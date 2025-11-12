Aosta, scomparso un ragazzo di 15 anni: attivate le ricerche

Mathias è sparito dal quartiere Cogne nel tardo pomeriggio di martedì. Dopo la denuncia della famiglia, è stato attivato il piano regionale della protezione civile
Non si hanno più notizie del 15enne Mathias, residente ad Aosta, dal tardo pomeriggio di martedì 11 novembre, quando è stato visto per l'ultima volta intorno alle 18:30 nella zona del quartiere Cogne. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia, è stato attivato il piano regionale di ricerca coordinato dalla protezione civile. Le ricerche sono in corso sul territorio.
Il piano regionale di ricerca attivato dalla protezione civile prevede il coordinamento con le forze dell'ordine impegnate nelle perlustrazioni nelle aree interessate, a partire dal quartiere Cogne e dalle zone limitrofe. Le attività proseguono con l'obiettivo di rintracciare il giovane nel più breve tempo possibile.
La famiglia, che ha presentato denuncia ai carabinieri, ha diffuso un appello ai cittadini: "Chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili contatti immediatamente le forze dell'ordine o la nostra famiglia". È stato indicato un recapito per eventuali segnalazioni: 340 5970631. Ogni informazione può essere trasmessa anche direttamente alle autorità impegnate nelle ricerche.
Al momento dell'allontanamento, secondo quanto riferito dalla famiglia, Mathias indossava pantaloni Nike grigi, una felpa nera, uno smanicato nero e scarpe nere. Aveva con sé uno zaino blu. Chi avesse notato una persona riconducibile a questa descrizione è invitato a segnalarlo tempestivamente alle forze dell'ordine.
L'attivazione del piano regionale di ricerca, disposta nella tarda mattinata di mercoledì 12 novembre, rientra nelle procedure previste per i casi di scomparsa di minori e consente di mobilitare rapidamente risorse e strutture operative sul territorio. Il coordinamento resta in capo alla protezione civile in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza.