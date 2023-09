Anzio (Roma), 19enne picchiato e investito: la polizia ferma due gemelli

La polizia di Anzio ha fermato due gemelli di 20 anni , italiani di origini bosniache, per l'aggressione al 19enne pestato e investito domenica .

La svolta è arrivata dopo una rapida attività di indagine da parte della polizia, coordinata dalla Procura. Erano molte le persone che hanno assistito al pestaggio, terminato anche con l'investimento della vittima, trasportata in codice rosso in ospedale. I gemelli si trovavano a bordo di una vettura grigia.

Nei confronti dei ventenni potrebbero scattare anche aggravanti. Le condizioni del ragazzo, che ha riportato una serie di traumi al volto, sono in miglioramento e non è in pericolo di vita.