Anzio (Roma), li rimprovera perché sfrecciano con l'auto: 19enne picchiato e investito

Ad Anzio (Roma) un 19enne è stato aggredito e picchiato in strada e, dopo, anche investito.

Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Sul caso indaga la polizia, secondo la quale il 19enne avrebbe avuto una discussione coi suoi aggressori prima del pestaggio. Testimoni hanno riferito che il ragazzo li avrebbe rimproverati perché stavano sfrecciando con l'auto nelle immediate vicinanze di una fermata del bus.