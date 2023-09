Milano: 28enne investito e ucciso all'alba da un'auto pirata

La vittima, portata al Niguarda in arresto cardiocircolatorio, è deceduta poco dopo. Indaga la polizia locale.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 04:00 in viale Jenner. La vittima è V. F., italiano nato a Ruse (Bulgaria) e residente a Settimo Milanese con la famiglia. Secondo le prime informazioni, il 28enne sarebbe stato investito mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, nei pressi dell'incrocio con piazzale Maciachini. Portato al Niguarda in arresto cardiocircolatorio, è deceduto poco dopo. Indaga la polizia locale.

Erano passate da poco le 4 quando il ragazzo, appena uscito da una discoteca in compagnia di un gruppo di amici, si è attardato e ha attraversato viale Jenner per cercare di raggiungerli, all'altezza del civico 4. Lì è stato investito dall'automobile, che si è poi dileguata. Sono in corso le indagini e si stanno controllando le telecamere della zona alla ricerca dell'investitore.