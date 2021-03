Anziano cede vaccino anti-Covid alla madre di un disabile: concesso a entrambi

Aveva chiesto di cedere il suo vaccino anti-Covid alla mamma di un disabile, ma alla fine sono riusciti a vaccinarsi entrambi. A "Pomeriggio Cinque" il lungo abbraccio tra il 91enne Giancarlo e Cinzia, la madre del bambino disabile. "Sono felicissimo, ho avuto la soddisfazione di vederla vaccinata - racconta l'anziano di Massa Carrara che aggiunge - lo ha fatto dieci minuti prima di me".

La storia risale a qualche settimana fa quando il 91enne ha letto l'appello della donna che chiedeva di essere vaccinata per paura di mettere a rischio la salute del suo bambino. Giancarlo si è reso subito disponibile per aiutare Cinzia e la loro storia è diventata virale fino ad arrivare a "Pomeriggio Cinque" dove l'anziano ha ribadito la sua offerta. Per fortuna nessuno dei due è rimasto senza vaccino e oggi festeggiano insieme. "Ho il cuore a mille sono felice - dichiara la mamma del bimbo disabile - grazie Giancarlo, lo adotto come nonno ufficiale".