Massa, 91enne cede il suo vaccino anti-Covid a madre di un disabile: "Prima voi"

Guido Bertolaso si è recato a Cremona per incontrare Alma Molinari, detta Lucia, che con i suoi 107 anni è la più anziana dei lombardi over 80 che ha fatto il vaccino anticovid. Alma Lucia è arrivata all'Ospedale di Cremona sulle "sue gambe", accompagnata dal nipote. Una storia d'altri tempi quella di Alma Lucia: vedova dall'età di 46 anni, vive con la figlia Vilma che ha 86 anni. Remo, il marito, lo ha conosciuto a Cremona. La seconda guerra mondiale li ha separati dall'inizio: "Si sono sposati per procura - spiega il nipote Giovanni Ratti - si usava così all'epoca. Il nonno era arruolato nell'esercito, impegnato nella Campagna d'Africa, era il 1940". La passione di Alma Lucia è il cucito, ha fatto la sarta tutta la vita. Ancora oggi ago e filo sono il suo passatempo preferito. Cuce abiti per le bambole, fodere per i cuscini.